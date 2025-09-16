Javni pozivi za izbegla lica iz Hrvatske i BiH za kupovinu stambenih objekata

U toku su javni pozivi koje je raspisao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, na koje mogu da se jave i konkurišu izbegla lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Javni pozivi se tiču kupovine stambenih objekata i građanskih grantova koji mogu da pomognu prilikom završetka izgradnje stambenih objekata

– Trenutno se radi na lokalnom akcionom planu za migracije koji treba da da definiše šta će da se radi u narednih 4 ili 5 godina vezano za stambeno zbrinjavanje ljudi koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije i šta će biti od konkursa za interno raseljena lica – kaže Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca.

Posebna kategorija su povratnici iz zemalja Zapadne Evrope. Za njih postoje posebni programi koji su im namenjeni.

– Očekuje nas raspisivanje zvanične ekonomske pomoći za lica koja se nalaze na teritoriji grada Kruševca, a bila su na boravku u zemljama Zapadne Evrope – navodi Todorović.

Todorović je istakao da Grad Kruševac intezivno radi na lokalnom akcionom planu za migracije koji treba da se definiše naredne četiri godine, što će biti značajano za završetak ciklusa stambenog zbrinjavanja ljudi koji dolaze sa prostora bivše Jugoslavije.

Na teritoriji grada je trenutno 12 lica koja još uvek imaju izbeglički status, a smatra se da na teritoriji Kruševca živi oko 1.200 do 1.400 ljudi sa prostora bivše Jugoslovaije. Taj broj varira u zavisnosti od njihovih sezonskih poslova.

Više informacija o konkursima koji su u toku za izbegla lica možete saznati kod poverenika za migracije i komisije koje su formirane od strane Grada Kruševca i Saveta za migracije i na sajtu Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.

Foto: Screenshot RTK