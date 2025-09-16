Festival balona na Bagdali donosi nezaboravan vikend pun boja, muzike i magičnih trenutaka

Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“ počinje u subotu, 20. septembra u Parku Bagdala.

Od 16 i 30 do 21 sat posetioci će moći da uživaju u Svetu letećih balona (podizanje i spuštanje u korpi balona).

Od 20 i 30 do 21 čas očekuje nas Night Glow – noćni performans balona, a u 20 i 30 koncert će održati naš poznati pevač Nikola Rokvić.

U nedelju, 21. septembra u Parku Bagdala posetioci će ponovo biti u prilici da od 16 i 30 do 21 sat uživaju u Svetu letećih balona (podizanje i spuštanje u korpi balona).

Naša poznata estradna umetnica Milica Pavlović izvešće koncert u 20 i 30.

Povedite porodicu i prijatelje i doživite čaroliju leta balonima uz vrhunsku zabavu.

Organizator zadržava pravo izmene programa. Podizanje i spuštanje u korpi balona, za posetioce, zavisi isključivo od vremenskih uslova. Organizator će se pridržavati uputstava balonarskih posada.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Turistička organizacija grada Kruševca