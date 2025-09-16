Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“
Postavljeno: 16.09.2025
Festival balona na Bagdali donosi nezaboravan vikend pun boja, muzike i magičnih trenutaka
Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“ počinje u subotu, 20. septembra u Parku Bagdala.
Od 16 i 30 do 21 sat posetioci će moći da uživaju u Svetu letećih balona (podizanje i spuštanje u korpi balona).
Od 20 i 30 do 21 čas očekuje nas Night Glow – noćni performans balona, a u 20 i 30 koncert će održati naš poznati pevač Nikola Rokvić.
U nedelju, 21. septembra u Parku Bagdala posetioci će ponovo biti u prilici da od 16 i 30 do 21 sat uživaju u Svetu letećih balona (podizanje i spuštanje u korpi balona).
Naša poznata estradna umetnica Milica Pavlović izvešće koncert u 20 i 30.
Povedite porodicu i prijatelje i doživite čaroliju leta balonima uz vrhunsku zabavu.
Organizator zadržava pravo izmene programa. Podizanje i spuštanje u korpi balona, za posetioce, zavisi isključivo od vremenskih uslova. Organizator će se pridržavati uputstava balonarskih posada.
O. M.
Foto: Fejsbuk/ Turistička organizacija grada Kruševca
