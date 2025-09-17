„Fijakerijada Srbije 2025“ organizuje se u Čitluku 18. oktobra

Na terenu Fudbalskog kluba Čitluk kod „Kisele vode”, u subotu, 18. oktobra od 12 časova, biće održana manifestacija „Fijakerijada Srbije”, u organizaciji Mesne zajednice Čitluk

Proteklih godina ovaj jedinstveni događaj pratio je veliki broj posetilaca koji su imali priliku da uživaju u lepoti i veštini paradnih konja lipicanerske rase i drugih rasa, kao i u veštinama fijakerista, a sve u cilju očuvanja tradicije konjarstva.

Manifestaciju prati takmičarski program, izložba domaćih konja i parada fijakera. Novina ove godine za sve posetioce je vo na ražnju.

Idejni tvorac manifestacije je Boban Kostić, državni sekretar ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dugogodišnji predsednik mesne zajednice Čitluk.

Organizatori „Fijakerijade u Čitluku”, sudeći po posećenosti i velikom odzivu fijakerista i uzgajivača konja protekle tri godine, ostavili su dobar utisak, pa se očekuje da se i ove godine u Čitluku nađe veliki broj kako učesnika tako i posetilaca.

Izvor: jefimija.tv

Foto: YouTube Screenshot TV Jefimija