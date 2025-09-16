Od četvrtka Dani Radojke i Tineta Živkovića

U Domu kulture Globoder u četvrtak u 19 časova po 15. put biće održana tradicionalna manifestacija Dani Radojke i Tineta Živkovića

Program se izvodi u znak sećanja na najpoznatiju harmonikašicu i kompozitorku Radojku Živković koja je upisana u Ginisovu knjigu rekorda kao harmonikašica sa najdužim stažom profesionalnog nastupanja u trajanju od 71 godine.

Ova manifestacija okuplja brojne ljubitelje muzike, a postala je i revijalno takmičenje mladih harmonikaša.

Organizatori manifestacije su Mesna zajednica Globoder, KUD Radojkino kolo i Kulturni centar Kruševac, a pokrovitelji Ministarstvo kulture i Grad Kruševac.

O. M.