Od četvrtka Dani Radojke i Tineta Živkovića
Postavljeno: 16.09.2025
U Domu kulture Globoder u četvrtak u 19 časova po 15. put biće održana tradicionalna manifestacija Dani Radojke i Tineta Živkovića
Program se izvodi u znak sećanja na najpoznatiju harmonikašicu i kompozitorku Radojku Živković koja je upisana u Ginisovu knjigu rekorda kao harmonikašica sa najdužim stažom profesionalnog nastupanja u trajanju od 71 godine.
Ova manifestacija okuplja brojne ljubitelje muzike, a postala je i revijalno takmičenje mladih harmonikaša.
Organizatori manifestacije su Mesna zajednica Globoder, KUD Radojkino kolo i Kulturni centar Kruševac, a pokrovitelji Ministarstvo kulture i Grad Kruševac.
O. M.
