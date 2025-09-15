Miloš Mitrović & Avanti Muzikanti predstavili „Rasinski bluz“

Nakon godina posvećenih žestokim ritmovima kruševački kantautor Miloš Mitrović, uz pomoć odabranih prijatelja skrivenih pod zabavnim nazivom Avanti Muzikanti, odlučio je da se ogleda i u najstarijem, a mnogi bi dodali i najzahtevnijem postulatu rokenola – bluzu. Tako je nastao i ovaj komad zaista vanserijske inspiracije pod imenom „Rasinski bluz“

Po rečima samog autora Miloša Mitrovića (u narodu poznatog i kao Miško Bilder) ova tema bi lako mogla da se okarakteriše i kao „prvi kruševački autorski bluz“. U probranu ekipu Avanti Muzikanti, koja je čitavom ambijentu ove pesme dala tako neodoljiv šmek, uključeni su – gitarista Vojin Jovanović (frontmen Easy Blues band-a), Mladen Mladenović (bas, takođe član EBB), Đura (bubanj, član grupe Radiofoniks), Sava Ristić (usna harmonika) i Katarina Jovanović (prateći vokali).

Scenario, režija montaža spota: Dunja Mihajlović. Uloge u spotu poverene su Nini Cvijović i Ireni Gvozdenović.

Audio snimanje, produciranje i miksanje: Alekse Petrovića.

O planovima vezanim za Avanti Muzikanti projekat Miško veli:

– Sledeće na redu je pesma „Fališ mi“ koja će isto biti makar za ovo podneblje žanrovski veoma retka, zapravo više čudna. Na njoj će biti još gostiju, sa klavijaturama i perkusijama, vokalima itd, a biće izvedena se live u studiju… Neka ide sve svojim redom, pa možda i nastane čitav album i bend, to me zaista sada ni malo ne opterećuje. U mnoge projekte sam davao celog sebe, dok drugi nisu i na kraju sam se jednostavno povlačio jer sam video da sve radim sam. Ovde je to malo drugačije, guram priču sam ali svesno da je ovo moja priča.

Miloš je svoju pevačku karijeru otpočeo još kao tinejdžer u legendarnoj kruševačkoj hard rok postavi Fuctor 02, sa kojom je sredinom ’90-tih objavio album „Kud plovi ovaj brod?„. Nakon višegodišnjeg samoizgnanstva sa srpske rok mape pre pola decenije ponovo se na njoj pojavljuje u okviru kratkotrajnog projekta Tajno Društvo, koje je okupilo sam krem lokalne scene… Odmah nakon razlaza pomenute ekipe stiže i ideja koja se ne odbacuje tek tako – stari članovi rešili su da obnove priču znanu kao Fucktor, ovog puta uz dodatak – Reunion. Do sada su objavili tri sjajna singla (Jutro, Sloboda i Stablo), a uskoro valja očekivati i novo dugosvirajuće izdanje.

Kad se jednom probudiš

Sanjiva i umorna

Pa se osloniš na onu krivu nogu

Možda tad se prisetiš

Svojih reči olovnih

Kad si jednostavno rekla „ja ne mogu“

Pa se naglo okreneš ka drugoj strani kreveta

Ispeglana postelja uredna i prazna

Možda se i osvestiš

Svoju glavu razbistriš

I zapitaš se da li je to kazna

Kratki teški koraci, hladna bela kuhinja, a jutro nikako na bolje da ti krene

Na putu do kupatila, ti si dušo shvatila, da u tom stanu više nema mene

Odlazak na posao, liči ti na pakao

Proganjaju te radoznala lica

Da se zemlja otvori i da u nju nestaneš

Čini ti se skroz realna priča

I da završi se dan, predugačak, beskrajan, u čet’ri zida bez ideje i bez volje

Ako ti je za utehu, čak i to što nisam tu

Ne brini draga nisam ni ja bolje

Kratki, teški koraci…