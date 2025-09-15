MUP upozorava na sve češće prevare pomoću lažnih poziva i veštačke inteligencije

Postavljeno: 15.09.2025

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova upozorava građane na sve češće prevare u kojima prevaranti imitiraju glas člana porodice, prijatelja ili institucije i traže novac, šifre ili osetljive podatke

Ministarstvo je na svom zvaničnom Instagram nalogu posebno istaklo tzv. „spoofing“ pozive, kada prevaranti prikazuju tuđi broj telefona kako bi delovali verodostojno i izmanipulisali korisnike.

Upozorenje uključuje i opasnost od korišćenja veštačke inteligencije, koja omogućava da prevaranti ne samo lažno prikažu broj telefona, već i imitiraju glas osobe koju kontaktiraju.

Građanima se savetuje da budu oprezni, ne dele lične podatke i finansijske informacije putem telefona, i da uvek proveravaju identitet pozivaoca pre bilo kakve reakcije.

Kruševac
15. septembar 2025., 21:32
 

Vedro
17°C
Apparent: 19°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 1.3 m/s S
UV-Index: 0
 
