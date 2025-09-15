Na Bagdali obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Danas je, pored Jarbola na Bagdali povodom 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave održana svečanost

Vlade Republike Srpske i Republike Srbije donele su odluku da Dan srpskog jedinstva zajednički praznuju 15. septembra u znak sećanja na 1918. godinu, kada je počeo proboj Solunskog fronta. Tada se na vrhu Kajmakčalana zavijorila srpska zastava. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznuje se od 2020. godine.

Nakon intoniranja himne „Bože pravde“, prisutnima se obratio gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

– Danas stojimo pred simbolom koji nije samo platno, niti boje uvezane u tkaninu. Pred nama se vijori ono što su vekovi borbi, nadanja i snova utkali u naš identitet. Mnogi su nažalost hteli da je pogaze, da izbrišu njene boje i oduzmu nam pravo da pod njom postojimo. Ali ona se iznova dizala iz pepela, rana, krvi i molitve našeg naroda. Ona je naša misao, želja i sudbina – znak da smo opstali, da smo zajedno, da smo jedno. U njenom trobojnom ruhu vide se putevi kojima smo koračali – i teški i slavni.

U njenom plavetnilu nebo koje nas nadahnjuje, u belini čistota i vera. U crvenilu krv onih koji su život položili da bismo mi danas disali slobodu. Zastava je naš bit postojanja. Ona nas okuplja, sabira i podseća da smo deo istog korena, iste vere, iste nade. Danas je dan jedinstva i zato neka nas zastava podseti da je snaga naroda u zajedništvu. Istorija nas je učila da samo kad smo složni stojimo visoko, kao što i ona stoji nad našim glavama ponosna i nepokolobljiva. Ratovi i oluje kroz koje smo prošli nisu nas slomili. Ni obojene revolucije, ni igre i pritisci tuđi ne mogu nam ništa. Dokle god pod ovom zastavom dišemo kao jedno i čuvamo je u srcima i prenosimo deci, ona će biti večna. Čuvajmo je, poštujmo je i neka se nikada ne spusti niže od naših srca. Živela Srbija!

U kulturno- umetničkom delu programa, koga je realizovao Kulturni centar Kruševac, nastupili su Stefan Janković iz Muzičke škole „Stevan Hristić“ i hor „Biser“.

Događaju su prisustvovali predstavnici Grada, Policije, Vojske, kao i predstavnici kulturnog i političkog života grada.

O. Milićević