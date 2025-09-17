Gradiće se dve osmospratnice u naselju stari Aerodrom

Postavljeno: 17.09.2025

U kruševačkoj Gradskoj upravi u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju dva stambeno poslovna objekta na starom Aerodromu. U pitanju su dve osmospratnice koje će se graditi na katastarskoj parceli br. 2635/47 KO Kruševac

Tokom trajanja javne prezentacije, zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave prijemnoj kancelariji br. 31 Gradske uprave, ili na adresu: Gradska uprava Grada Kruševca, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, Ul. Gazimestanska br. 1, Kruševac.

Javna prezentacija urbanističkog projekta traje do sutra, od 7 i 30 do 15 i 30 u prostorijama Gradske uprave Kruševac, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo i na zvaničnoj internet stranici Grada Kruševca.

Zainteresovani za sva obaveštenja o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta mogu se obratiti Danijeli Milovanović, u kancelariji broj 3 Gradske uprave ili na telefon 037/414-703.

Foto: arhiva Grad

Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. septembar 2025., 21:19
 

Vedro
14°C
Apparent: 13°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 72%
Vetar: 1.6 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top