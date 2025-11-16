Na današnji dan: Pre 31 godine preminuo jedinstveni Milan Puzić

Milanov otac Marko Puzić doselio se iz Bogatića u Kruševac gde je upoznao Angelinu, kćerku Koste Petrovića. Njegov deda po majci bio je trgovac i imao je bravasku radnju. Otac Marko je držao poslastičarnicu a dvorištu porodične kuće Milan je kao đak je pravio pozorište za komšije, dok je ozbiljnije predstave ostvario kao srednjoškolac a sa osamnaest godina glumio je u Gradskom narodnom pozorištu u Kruševcu. Od 1946. do 1948. godine je pohađao Dramski studio pri Narodnom pozorištu u Beogradu i studirao na Filozofskom fakultetu. Godine 1946. postaje član Beogradskog dramskog pozorišta, a od 1951. godine Narodnog pozorišta u Beogradu. Na filmu je od 1950. godine („Jezero“ Radivoja Lole Đukića i „Crveni cvet“ G. Gavina), a glavne uloge je tumačio u ostvarenjima V. Pogačića „Sam i pukotina raja“ (oba 1959) te „Čovek sa fotografije“ (1963). Kasnije tumači karakterne epizodne uloge, od kojih se ističu u filmovima Aleksa Dundić (L.D. Lukov, 1958), Osma vrata (N. Tanhofer, 1959), Osvajanje slobode (Z. Šotra, 1980), Avanture Borivoja Šurdilovića (A. Đorđević, 1980), Zalazak sunca (K. Viček, 1982), Živeti kao sav normalan svet (M. Radivojević, 1982), I to će proći (N. Dizdarević, 1985), Život je lep (B. Drašković, 1985) I Divlji vetar (A. Petković, 1986).

Bavio se i režijom. U kruševačkom Pozorištu režirao je “Duboko je korenje“, „Rat žena“, “Idem u lov“ i „Kiše profesora Noja“. 40.godina umetničkog rada Milana Puzića obeležilo je kruševačko Pozorište 1980. godine premijerom “Duboko plavo more“, njegovom poslednjom režijom u ovom Pozorištu.“

Gospodstveno držanje, prefinjeni maniri, prijatan glas i perfektna dikcija opredelili su ga pre svega za salonskog glumca i u takvim, „salonskim“ komadima zaista je bio jedinstven (Sanjalica, Duboko plavo more, Tri meseca zatvora, Lepeza ledi Vindermir). Ali, i u mnogim televizijskim serijama i filmovima, tumačeći likove izvan salona, delovao je takođe sugestivno, odmereno i upečatljivo poput TV filma „Čovek koji je bombardovao Beograd“ gde je maestralno ostvario ulogu generala Lera.

Milan Puzić preminuo je 16. novembra 1994. godine u Beogradu.