Kruševački spomenar: Zgrada Pošte

Kruševačka Pošta se nalazi u Nemanjinoj ulici, pre same Stare zelene pijace, samo stotinak metara od prvog većeg bagdalskog uzvišenja. Kamen temeljac osvećen je 17. jula 1938. godine na placu Okružnog načelstva preko puta gostionice Živanović i Zelene pijace.

To je jednospratna zgrada, osnove razuđenog pravougaonika. U prizemlju su tri stepenika koja vode do ulaza koji ukrašava niz od tri arkade. One počivaju na kratkim stubovima, s vizantijskim kapitelima i pravougaonim postoljem. Useljena je 1. maja 1939. godine.

Zgradu je restaurirao arh. Miodrag Miško Pejčinović 1976. godine. Unutrašnjost sadašnje Pošte ukrašena je velikom zidnom slikom koja prikazuje istoriju pošte u Srbiji i godinu 1840. S leve strane su tatari-surudžije na konjima, a s desne diližansa.

Iza tih glavnih grupa su pojedini arhitektonski spomenici Kruševca, od starih do novijih. Kompozicije su u izrazito ekspresionističkom duhu i stilu koji je posebno negovala Akademija primenjenih umetnosti u Beogradu. Autor ove slike je Bojana Spremo, akademski slikar iz Beograda.

Treba napomenuti da je pošta u Kruševcu uvedena 2. aprila 1841. godine, a 1840. pošte su postojale jedino u Beogradu i Kragujevcu.