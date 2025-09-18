Održana debata o izazovima i mogućnostima obnove Lazarevog grada

U prostorijama Biznis inkubatora održan je okrugli sto na temu „Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu – mogućnosti i izazovi“. Tom prilikom su u debati učestvovali predstavnici lokalne samouprave, ali i stručnjaci iz oblasti kulture, istorije, turizma, arhitekture, kao i predstavnici civilnog sektora

Cilj okupljanja je da se razmene ideje, mišljenja, ali i da se predstave planovi i aktivnosti koji će dovesti do ostvarenja samog cilja projekta – obnove Lazarevog grada.

– Ostvarenje samog cilja projekta podrazumeva izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Lazarevog grada, odnosno izrada studije zaštite, prezentacije i revitalizacije srednjovekovnog grada, a da su sastavni delovi te studije upravo idejno rešenje, idejni projekat i studija opravdanosti. Dakle, radi se o prvom koraku koji je preduslov za onaj krajni cilj, a to je obnova Lazarevog grada – istakao je direktor Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga (ARRRO), Stefan Ribać.

Sama izrada projektno-tehničke dokumentacije je poverena Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture koji je bio zadužen za sprovođenje arheološkog istraživanja samog kompleksa.

Upravo je u periodu od 2. juna do 15. avgusta trajala prva faza arheološkog istraživanja u Lazarevom gradu. Cilj ovih radova je bilo praćenje bedema velikog i malog grada i pripadajućih kula zarad postizanja novih informacija i podataka potrebnih za izradu zaštite spomenika kulture srednjovekovnog grada i projekta konverzacije.

Kako je istakao direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić, uslediće druga faza i priprema projektno-tehničke dokumentacije.

– Arheološka istraživanja su odrađena što je osnova za dalji rad. Sledi naredna etapa, a to je izrada studija zaštite, zatim idejno rešenje i konačan projekat koji će dati rezultate šta će biti konačan projekat i dokle je moguće odraditi rekonstruisati Lazarev grad.

Vasić je najavio da će studija zaštite biti gotova da kraja septembra, a da će nakon toga uslediti izrada idejnog rešenja i konačnog projekta, za šta će nadležni imati rok do 15. decembra.

– Tako da ćemo do kraja godine imati neke obrise idejnog rešenja i neke rezultate koji će nam pokazati šta će moći i koliko da se rekonstruiše. U nekoj optimističnoj varijanti, ovako preliminarno, u junu sledeće godine, nadamo se za Vidovdan, da ćemo krenuti i u konkretnu rekonstrukciju onoga što je moguće.

Inače, pored Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, u ovom projektu učestvuju i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, Grad Kruševac i udruženje građana „Evrokontakt“.

Projekat je finansijski podržala Evropska unija kroz program „EUPRO PLUS“ koji vodi Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, a sprovodi UNOPS. Sufinansiranje projekta obezbedio je Grad Kruševac.

