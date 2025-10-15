Predavanje o nuklearnoj energiji u kruševačkom Biznis inkubatoru

U Biznis Inkubatoru Kruševac u petak, 17. oktobra, sa početkom u 17 časova, biće održano predavanje pod nazivom „Nuklearna energija – sad ili kad“, koje će održati dr Slavko Dimović, direktor Instituta za nuklearne nauke „Vinča“

Prisutni će imati priliku da saznaju više o ulogi nuklearne energije u održivom razvoju, kao i o savremenim trendovima i tehnologijama u ovoj oblasti. Poseban deo predavanja biće posvećen nauci i inovacijama Instituta „Vinča“ i mogućnostima koje Srbija ima u razvoju nuklearne energetike.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem mejla [email protected] ili na broj telefona 064/83-55-203.