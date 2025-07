Sutra prezentacija konkursa za mikro i male biznise u Biznis inkubatoru

Sutra u 12.00 u prostorijama Biznis inkubatora Kruševac biće održana prezentacija konkursa za dodelu opreme mikro i malim biznisima, koji sprovode Grad Kruševac i nemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe

Reč je o konkursu koji se realizuje u okviru projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“, sa ciljem podrške novim i postojećim preduzetnicima kroz nabavku neophodne opreme.

Konkurs obuhvata:

• Grantove za najmanje 13 novih mikrobiznisa,

• Do 2.200 evra za početnike i preduzeća koja posluju do godinu dana,

• Do 3.600 evra za biznise koji planiraju da zaposle dodatnog radnika.

Rok za prijavu je 31. jul 2025.

Zainteresovani se mogu prijaviti:

• putem sajta: help-serbia.org.rs/eapplications

• ili slanjem popunjenog formulara poštom.

Prezentacija je otvorena za sve koji žele da saznaju više o uslovima i načinu prijave, a naročito za one koji planiraju da razviju sopstveni biznis uz podršku ovog konkursa.

M.M.