Rukometašice Napretka u prvom kolu gostuju kod Partizana

U prostorijama TV Arena sport izvučeni su parovi za Arhus Super ligu u rukometu za žene za sezonu 2025/2026.

Novo prvenstvo sa dvanaest ekipa počinje 13/14. septembra. Rukometašice Napretka na startu u prvom kolu gostuju kod Partizana u Beogradu, dok u drugom kolu dočekuju Železničar u Pančevu.

Igra se dvokružni sistem takmičenja od 22. kola, posle toga ekipe od prvog do četvrtog mesta na tabeli se kroz play of bore za prvaka države, ekipe od petog do osmog mesta igraju u play in – u za što bolji plasman, dok ekipe od devetog do dvanaestog mesta igraju u play out – u i bore se za opstanak.

Međusobni rezultati iz regularnog dela se prenose, dobijaju se i bonus bodovi za plasman, a doigravanje se igra jednokružno.

Iz lige na kraju sezone ispada poslednjeplasirana ekipa, a u ligu upada prvoplasirana ekipa iz Super B lige. U baražu za popunu Super lige će igrati jedanaestoplasirana ekipa iz Super lige i drugoplasirani tim iz Super B lige.