Karavan roditeljstva započeo novo putovanje iz Trstenika

U Trsteniku je juče započeo treći ciklus kampanje „Karavan roditeljstva – Porodica u srcu“, u organizaciji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Tokom narednih meseci ovaj karavan će obići brojne gradove i opštine Srbije, promovišući značaj porodice i podršku roditeljstvu kroz niz edukativnih i zabavnih aktivnosti

Centralni deo programa u Trsteniku bila je omiljena trka beba – puzijada, koja je privukla veliki broj roditelja i mališana. Održana je i tribina namenjena budućim i sadašnjim roditeljima, na kojoj su patronažne sestre i pedijatri razgovarali o temama koje prate period trudnoće, porođaja i prvih meseci sa bebom.

Posetioci su imali priliku da čuju savete o ranom razvoju dece, pravilnom nošenju i presvlačenju, ritmu spavanja i ishrane, uvođenju nemlečne hrane, dojenju i vakcinaciji. Posebno je istaknuta važnost zajedničkog učešća oba roditelja u odrastanju deteta i prilagođavanju porodičnom životu nakon rođenja bebe.

Državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Đorđe Dabić poručio je da „Karavan roditeljstva“ pokazuje koliko su važni neposredni susreti sa roditeljima i lokalnim zajednicama i da se samo kroz razgovor, razmenu iskustava i konkretnu podršku može graditi stabilna i snažna porodica kao temelj društva.

Posle Trstenika, karavan će obići i druge gradove sa istom porukom da porodica treba da bude u srcu svake javne politike, a da svako dete odrasta u bezbednom i podsticajnom okruženju.

Ova inicijativa se sprovodi u saradnji Ministarstva i lokalnih samouprava, uz podršku projekta „Ljudi čine grad“ koji realizuje UNDP.

J.S.