Izložba „Istaknuti borci NOB- a rasinskog okruga u Drugom svetskom ratu“ i okrugli sto „80 godina od završetka Drugog svetskog rata“

U okviru obeležavanja Dana oslobođenja grada i 80 godina od završetka Drugog svetskog rata u galeriji Bele sale

Istorijski arhiv Kruševac priredio je izložbu autorke Branislave Milošević i Jelene Đokić „Istaknuti borci NOB- a rasinskog okruga u Drugom svetskom ratu“ i okrugli sto na temu „Drugi svetski rat – društvene, ekonomske i političke prilike u Kraljevini Jugoslaviji i Kruševcu pre početka rata“. Pored ovog programa, Istorijski arhiv Kruševac organizovaće za đake osnovnih škola (od trećeg do osmog razreda) tri edukativne radionice „Razgranala grana“, edukativna radionica o počecima matične evidencije knjiga i izradi porodičnih stabala u Srbiji, edukativnu radionicu o kruševačkoj predratnoj i posleratnoj štampi i pisanju kratkih članaka o školskim aktivnostima i „Pišem ti pišem“, edukativna radionica o pisanju pisama i dopisnica kao vidu komunikacije u 19. i 20. veku.

Prisutnima se obratio direktor Istorijskog arhiva Kruševac Nenad Sokolović.

– Četrnaesti i petnaesti oktobar su dani kada se treba setiti prošlosti. Ti događaji su doveli do slabljenja srpskog naroda. Ta prošlost nas uči da u budućnosti ne treba da pravimo iste greške u budućnosti – rekao je Sokolović.

O izložbi je govorila jedna od autorki arhivski pomoćnik Jelena Đokić.

– Na devet panoa prikazano je više od 30 boraca čije fotografije smo odabrali iz naše obimne zbirke fotografija. Uz njih su kratke pribeleške o njihovim životima i informacije koje smo smatrali važnim prikupljene iz dostupne literature u biblioteci arhiva, kao i iz memoarske građe arhiva u kojoj su sećanja prežovelih boraca, njihovih saboraca i rodbine. Dok se većina njih borilo u Rasinskom partizanskom odredu tokom trajanja Drugog svetskog rata, a pojedini su se bavili političkim delovanjem. Ovde prikazani borci dolaze iz Niša, Sremske Rače, Ćuprije, Jagodine i okoline Varvarina. To što nisu bili Kruševljani nije ih sprečilo da se bore protiv okupatora. Najviše njih je streljano kod kaznenog zavoda na mestu današnjeg Slobodišta. Koliko su zadužili svoj kraj govori podatak da su njihova imena nosile fabrike, škole, ulice i drugi važni objekti – kazala je Đokić.

Okrugli sto bio je posvećen obeležavanju 180 godina od završetka Drugog svetskog rata i prilikama koje su se dešavale u svetu i našoj zemlji pred početak rata. Na okruglom stolu su učestvovali: Nebojša Đokić, dr Bojan Panić, Peđa Ilić, Damnjan Prlinčević, Živojin Andrejić i drugi.

Događaju je prisustvovala pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić, direktorka Narodne biblioteke Snežana Nenezić, predstavnici vojske i eparhije kruševačke.

O. Milićević