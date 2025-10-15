Produžen rok za punu primenu Zakona o e-fakturama

Postavljeno: 15.10.2025

Ministarstvo finansija predložilo je da se rok za potpunu primenu Zakona o elektronskom fakturisanju produži do kraja 2026. godine, kako bi privreda i javni sektor imali više vremena da se usklade sa tehničkim zahtevima sistema e-faktura

Nacrt izmena zakona, koji je trenutno u javnim konsultacijama, precizira obavezu izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura u svim transakcijama između javnog i privatnog sektora, ali ne obuhvata fizička lica koja nisu preduzetnici.

Predviđeno je i da se fakture mogu čuvati elektronski deset godina u privatnom sektoru, odnosno trajno u javnom. Novine uključuju mogućnost angažovanja informacionih posrednika za izdavanje i arhiviranje faktura, kao i prihvatanje evropskog standarda elektronskog fakturisanja za saradnju sa stranim partnerima.

Za nepoštovanje propisa predviđene su novčane kazne od 200.000 do dva miliona dinara za pravna lica i do 500.000 dinara za preduzetnike.

Zakon će se primenjivati na poreske periode koji počinju nakon 31. marta naredne godine.

J.S.

Aleksandrovac dobio sredstva za sufinansiranje mera energetske sanacije domaćinstava

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. oktobar 2025., 16:08
 

Delimično oblačno
14°C
Apparent: 13°C
Pritisak: 1023 mb
Vlažnost: 62%
Vetar: 1.6 m/s NNE
UV-Index: 1.85
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top