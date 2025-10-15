Produžen rok za punu primenu Zakona o e-fakturama

Ministarstvo finansija predložilo je da se rok za potpunu primenu Zakona o elektronskom fakturisanju produži do kraja 2026. godine, kako bi privreda i javni sektor imali više vremena da se usklade sa tehničkim zahtevima sistema e-faktura

Nacrt izmena zakona, koji je trenutno u javnim konsultacijama, precizira obavezu izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura u svim transakcijama između javnog i privatnog sektora, ali ne obuhvata fizička lica koja nisu preduzetnici.

Predviđeno je i da se fakture mogu čuvati elektronski deset godina u privatnom sektoru, odnosno trajno u javnom. Novine uključuju mogućnost angažovanja informacionih posrednika za izdavanje i arhiviranje faktura, kao i prihvatanje evropskog standarda elektronskog fakturisanja za saradnju sa stranim partnerima.

Za nepoštovanje propisa predviđene su novčane kazne od 200.000 do dva miliona dinara za pravna lica i do 500.000 dinara za preduzetnike.

Zakon će se primenjivati na poreske periode koji počinju nakon 31. marta naredne godine.

