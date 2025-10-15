U podne otvorena petlja „Koševi“
Denivelisana petlja „Koševi“ na Moravskom koridoru, na deonici auto-puta Kruševac–Adrani, od danas je u redovnom režimu saobraćaja, čime je napravljen značajan korak ka rasterećenju gradskog saobraćaja i unapređenju povezanosti regiona
Smeštena na početku deonice, petlja povezuje Moravski koridor sa okolnim naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, uključujući Koševe, Stopanju, Trstenik, Aleksandrovac i Brus, čime se olakšava svakodnevno kretanje i pristup važnim pravcima u regionu.
Puštanjem u saobraćaj petlje, gradska zona Kruševca rasterećena je tranzitnog i pratećeg saobraćaja koji je do sada prolazio kroz druge delove grada, dok će manji pritisak biti i na drugoj naplatnoj rampi, što doprinosi bržem i sigurnijem protoku vozila na Moravskom koridoru.
Očekuje se da će nova raskrsnica omogućiti efikasnije uključivanje na auto-put, skratiti vreme putovanja i poboljšati bezbednost u gradskim ulicama. Nakon dužem čekanja, lokalnim vozačima, privredi i svim učesnicima u saobraćaju konačno je pružena pouzdana i savremena saobraćajna veza, što predstavlja značajan napredak za infrastrukturu Kruševca i okolnih opština.
J.S.
