Aleksandrovac: Novi dom za Jelenu Stojanović iz Donjeg Stupnja

Početkom tekuće godine Jelena Srtojanović iz Donjeg Stupnja nastradala je u saobraćajnoj nesreći na mestu zvanom Begovac. Posle velikog napora lekara, više operacija i rehabilitacija u Ribarskoj banji, Jelena se oporavlja i nada se povratku svih vitalnih funkcija

Zahvaljujući dobrim ljudima, pre svih Žiki Jakšiću, muzičkom producentu i autoru popularne zabavno-muzičke emisije ,,Nikad nije kasno“, kao i ekipi serijala ,,Sa Tamarom u akciji“, četvoročlanoj porodici Jelene Stojanović, stara oronula kuća u kojoj su živeli, biće u potpunosti renovinara. Biće zamenjen i dotrajali oronuli krov na kući koji je prokišnjavao. Ekipa serijala ,,Sa Tamarom u akciji“ će srediti spoljni i unutrašnji deo kuće koji će biti opremljen i novim stvarima.

Uplate za pomoć Jeleni Sojanović možete vršiti na tekući namenski račun br. 200-0000138133192-63 kod banke Poštanska štedionica na ime Jelena Stojanović, svrha uplate, pomoć za lečenje.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Nazavisne narodne novine Rasinskog okruga