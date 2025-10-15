Badminton: Zlatni Čarapani u Zagrebu

Aleksa Radovanović i Teodora Latas okitili su se zlatom na prestižnom turniru Evropske badminton konfederacije u Zagrebu

Mešoviti dubl nastavio je seriju vrhunskih međunarodnih rezultata u 2025. godini. Kao drugi nosioci turnira, ostvarili su pet ubedljivih pobeda bez izgubljenog seta. Na putu do finala savladali su parove iz Rumunije, Holandije, Turske i Ukrajine, da bi u meču za najsjajnije odličje nadigrali i prve nosioce, bugarski par Rupcov i Popivanova rezultatom 21:19, 21:16.

U pojedinačnoj konkurenciji, Radovanović je stigao do četvrtfinala, gde ga je zaustavio prvi nosilac, Mađar Balaš Peto. Latas je ostvarila dva trijumfa i takmičenje završila u osmini finala.

– Svi igrači su pokazali dobru igru i ogromnu želju za dobrim rezultatom. Mogli smo i bolje, ali bila je izuzetno jaka konkurencija. Nismo imali sreću sa žrebom i nedostajalo je više koncentracije u završnici mečeva. Svakako, stečeno je neprocenljivo iskustvo – izjavio je trener Badminton reprezentacije Srbije i kruševačkih Zmajeva, Dragan Antić.

Osim uzrasta do 17 godina gde su šampioni Radovanović i Latas, u ženskim parovima do 11 godina Lana Barišić je osvojila bronzu zajedno sa Filipe Painold iz Austrije.

I. M.