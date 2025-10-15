Kruševačka grupa XI – Eleven gost na koncertu Biljane Slijepčević u beogradskom DOB-u

Biljana Slijepčević (Bixi), najavila je svoj dugoočekivani povratak pred beogradsku publiku, za petak (17. oktobar) u Klubu Doma omladine Beograd. Ovaj koncert predstavlja njen prvi samostalni nastup u Beogradu i obećava veče ispunjeno prepoznatljivim epic metal zvukom

Na koncertu će premijerno biti izvedene pesme s njenog novog albuma “Beznađe”, koji je nastao 2024. godine, a uključuje numere “Put” i “Daj probudi se”, kao i mnoge druge.

Bixi je solo karijeru započela prošle godine. Iste godine, publici se najpre predstavila koncertima u Kruševcu, dok je 2023. godine, sa sastavom koji je predvodila, imala čast da nastupi na BARF-u (Beogradskom autorskom rok festivalu), takođe u beogradskom Domu omladine. U muzici, Biljana nije od juče. Pre samostalne karijere, deset godina je predvodila bend Sorabi, s kojim je objavila album “No Return” i izvodila brojne pesme koje fanovi danas znaju naizust. Pored komponovanja, na novom albumu se prvi put bavi i pisanjem tekstova.

Takođe, veče za pamćenje biće obeleženo i specijalnim gostima, a nastupiće i tri izuzetna gosta:

Grupa XI – Eleven – ovaj kruševački bend više od jedne decenije donosi prepoznatljiv grandž-kristian rok zvuk. Predvodi ga profesor verske nastave Ivan Miladinović – Karington. Iza sebe imaju internet live izdanje “Eternal Life” (2011) i album “From Above” (2017) za “Miner records“. Važno je napomenuti da je Ivan Karington učestvovao u duetu sa Biljanom u pesmi “Anksioznost”, koja se nalazi na njenom albumu “Beznađe”.

Zimbabveanski zavod za zaštitu zverova (ZZZZZ) je beogradski autorski bend koji je osnovan 2012. godine, a njihov zvuk je prevashodno oslonjen na nasleđe novog talasa, uz eklektične uticaje drugih žanrova. Nakon godina stvaranja muzike u sopstvenoj režiji i brojnih nastupa, ZZZZZ je 2023. za izdavačku kuću Menart objavio debitantski album “Nemoj mi reći da je stiglo novo doba”.

Tamara Paunović, je mlada i talentovana interpretatorka, koja je deo grupe Red Danger iz Negotina. Učestvovala je sa Biljanom u novoj pesmi “San”, sa pomenutog albuma „Beznađe“. Bend Red Danger sa kojim Tamara sarađuje osnovan je 2013. godine, a u 2024. osvojio je prvo mesto na festivalu “Aranđelovac zove” i drugo na “Mobil Music Festu” u Beogradu. Iste godine priredili su solistički koncert na “Zemun Festu” i bili učesnici 8. Bunt rok festivala.

Publiku očekuju dve autentične autorske priče na istoj bini — snažan spoj emocije, iskrenosti i energije.