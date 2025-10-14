MUP Kruševac: Obaveštenje o planirnom izuzimanju i uništenju eksplozivnih ostataka rata

Postavljeno: 14.10.2025

Iz Sektora za vanredne situacije kruševačkog MUP-a stigao nam je važan dopis koji prenosimo u celini:

„Obaveštavaju se građani grada Kruševca da će se, u okviru redovnih aktivnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, dana 15.10.2025. godine, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, izvršiti izuzimanje, i transport eksplozivnih ostataka rata na teritoriji grada Kruševca, a zatim i uništavanje ubojnih sredstava. U navedenom vremenu čuće se detonacije te se građani blagovremeno obaveštavaju da nema opasnosti od eksplozija niti razloga za uznemirenje“.

Privremeno zatvaranje centra grada za motorni saobraćaj

