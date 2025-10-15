Danas, 15. oktobra, obeležava se Međunarodni dan slepih, poznat i kao Dan belog štapa, koji predstavlja simbol ponosa, dostojanstva i prava na inkluziju slepih i slabovidih osoba širom sveta

Savez slepih Srbije, član Svetskog i Evropskog saveza slepih, i ove godine podseća na značaj belog štapa, koji je mnogo više od sredstva za bezbedno i samostalno kretanje – on je simbol samostalnosti, ravnopravnosti i ljudskih prava.

U Srbiji danas živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba koje se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima u ostvarivanju osnovnih prava i dostojanstvenog života. Najčešći problemi odnose se na nepristupačan javni prevoz, nedostatak govornih najava stanica i taktilnih staza, ograničen pristup obrazovanju zbog nedostatka udžbenika na Brajevom pismu i digitalnih alata, te otežan pristup tržištu rada zbog predrasuda poslodavaca i nedostatka podrške.

Dodatne poteškoće predstavljaju i neadekvatna pristupačnost u institucijama i na javnim servisima, kao i ograničene mogućnosti samostalnog kretanja usled nefunkcionalne urbane opreme i neoznačenih prepreka na trotoarima.

Savez slepih Srbije poziva institucije, lokalne samouprave i građane da zajedničkim delovanjem doprinesu stvaranju inkluzivnog društva u kojem će svi imati jednake mogućnosti. Kao prioriteti izdvajaju se usklađivanje propisa o kompenzatornim pravima sa realnim troškovima života, razvoj pristupačnih digitalnih servisa u skladu sa Evropskim aktom o pristupačnosti, podrška inkluzivnom obrazovanju kroz obuku nastavnog kadra i obezbeđivanje prilagođenih nastavnih sredstava, kao i subvencije i podsticaji za zapošljavanje slepih i slabovidih osoba.

Takođe, neophodno je unaprediti primenu postojećih i donošenje novih zakona, poput Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurao pravni status i ojačao položaj organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem prava slepih i slabovidih osoba.

Beli štap ostaje univerzalni simbol samostalnosti, inkluzije i jednakosti, a obeležavanje 15. oktobra podseća na važnost stvaranja društva u kojem su svi ravnopravni i vidljivi.