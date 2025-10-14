Sutra puštanje u redovan saobraćaj petlje Koševi na Moravskom koridoru

Koridori Srbije su obavestili javnost da će sutra, 15. oktobra, u 12 časova, u redovan režim saobraćaja biti puštena denivelisana raskrsnica “Koševi”, na km 28+950 Moravskog koridora, na deonici autoputa Kruševac (Koševi)-Adrani

Denivelisana raskrsnica “Koševi” nalazi se na samom početku navedene deonice autoputa, koja je puštena u saobraćaj na delu između Kruševca (Koševa) i Vrnjačke Banje.

Ova raskrsnica omogućava povezivanje Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, na delu između Koševa, Stopanje i Trstenika, kao i sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema Ski-centru Kopaonik.

Puštanjem u saobraćaj ove denivelisane raskrsnice, Kruševac i njegova uža gradska zona, biće rasterećeni od tranzitnog i drugog saobraćaja, koji je do sada za navedene destinacije koristio postojeću denivelisanu raskrsnicu Kruševac-Zapad.

Ovime će se, pored skraćenja putovanja, obezbediti veća protočnost i bezbednost saobraćaja u užem gradskom jezgru grada Kruševca, a posetiocima Kopaonika će se omogućiti lakše, brže i bezbednije putovanje do ove planine.

Izvor: Koridori Srbije