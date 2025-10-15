Pojedine ulice bez vode, grejanje se odvija nesmetano

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti pojedini delovi Kruševca i okolnih naselja

Vodosnabdevanje će biti privremeno obustavljeno u sledećim ulicama i mestima: Alekse Šantića, Milića od Mačve, Veliki Kupci (od Jablaničkog puta do „Tri puške“) i Šogolj.

Istog dana, JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštila je da se proizvodnja toplotne energije odvija nesmetano, putem četiri izvora – Centralnog, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“, „Prnjavor“ i „Bare“. Za danas nema najavljenih isključenja sa sistema.

Za sve dodatne informacije, pomoć i podršku korisnici se mogu obratiti dispečerima JKP „Gradska toplana“ na sledeće brojeve telefona: 0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana od 7h do 22h.