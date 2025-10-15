Dodeljene boračke spomenice ratnim veteranima

U Mozaik sali uručeno najviše priznanje – boračka spomenica koja predstavlja simbol poštovanja prema svima koji su hrabro branili i čuvali našu zemlju. Boračka legitimacija dodeljuje se na osnovu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, invalida rata i članova njihovih porodica. U gradu Kruševcu izrađeno je više od 2.500 spomenica, a uručeno je ukupno 168. Spomenice su uručili ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka za rad, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević Stamenkovski

– Istorija naše zemlje je zlatna, ali teška i bolna. Kada je jedna zemlja na strani pravde i pravih vrednosti ona često bude na meti onih koji su želeli da nas pokore i na silu navedu da odstupimo od svojih načela. Nikada u tim borbama nismo podkleli i pogazili svoja uverenja. Zahvaljujući junaštvu našeg naroda rekli smo odlučno ne svakoj nepravdi. Dragi borci vaša dela govore o dostojanstvu našeg naroda. Nažalost, i dalje se vrše snažni napadi na našu državu. Naši neprijatelji ne odustaju. Ali, naša vojska je sada jača nego ikad. Naša vojska je snažan odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. Čivaćemo i braniti generavije iza nas – rekao je Gašić.

Skupu se obratila i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

– Kruševac je najčvršća spona sa našim precima, Lazarevim opredeljenjem i Kosovskim zavetom. Odavde su Lazar i njegovi vitezovi 1389. krenuli na Kosovski boj. Živa je njihova ideja za koju su se žrtvovali. Dodela boračke spomenice je čin naše zahvalnosti za sve što ste učinili za Srbiji i neka ostane generavijama koje dolaze da se sećaju i pamte da znaju ko su im bili preci – istakla je ministarka.

Dodeli boračkih legitimacija prisustvovali su predstavnici grada, vojske Srbije, ratnih veterana i porodice stradalih boraca.

O. Milićević