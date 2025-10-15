Održan Oktobarski sajam sporta

U organizaciji Sportskog saveza Kruševca i Sportskog centra, pod pokroviteljstvom Grada u „Hali sportova“ juče je odžan „Oktobarski sajam sporta“

Na njemu se predstavilo 27 sportskih organizacija, predstavnica 15 sportova (fudbal, odbojka, peintbol, kik boks, tekvondo, košarka, karate, boks, gimnastika, ragbi, podvodni sport, rukomet, stoni tenis, sport osoba sa posebnim potrebama, džudo).

„Oktobarski sajam sporta “ sastavni je deo manifestacije obeležavanja 14. oktobra dana oslobođenja Kruševca. Građani su imali priliku da vide postavku „Oktobarskog sajma sporta“, da se upoznaju sa sportovima i krusevačkim sportskim organizacijama i u direktnoj komunikaciji sa sportskim radnicima, sportskim stručnjacima i sportistima stvore jasniju sliku o mogućnostima koje pruža ovdašnji sport.

I. M.