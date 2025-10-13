Sutra privremeno zatvaranje centra grada za motorni saobraćaj

Postavljeno: 13.10.2025

Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove kruševačke Gradske uprave donelo je Rešenje kojim se određuje privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, na Trgu kosovskih junaka i u ulici Vidovdanskoj od ulice Takovske do Trga kosovskih junaka, u ulici Balkanskoj od ulice Čolak Antine do Trga kosovskih junaka, sutra (14. oktobar) u vremenu od 10:30 do 12:00 časova

Za vreme privremene zabrane autobuski saobraćaj se preusmerava na ulice Jug Bogdanovu, Dušanovu i Takovsku, ukidaju se autobuska stajališta u ulicama u kojima je određena zabrana saobraćaja.

Rešenje je doneto zbog javnih aktivnosti tokom proslave obeležavanja Dana oslobođenja grada u okviru koga se realizuje manifestacija Međunarodna manifestacija foklora veterana „Ja imam talenat“, obzirom da se u ovo vreme očekuje prisustvo većeg broja građana te se zbog toga ne može realizovati uobičajan tok saobraćaja.

Svečano otvaranje izložbe „Dostojni“ u Muzeju

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. oktobar 2025., 12:40
 

Prognoza -
16°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 4.1 m/s WNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top