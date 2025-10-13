Sutra privremeno zatvaranje centra grada za motorni saobraćaj

Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove kruševačke Gradske uprave donelo je Rešenje kojim se određuje privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, na Trgu kosovskih junaka i u ulici Vidovdanskoj od ulice Takovske do Trga kosovskih junaka, u ulici Balkanskoj od ulice Čolak Antine do Trga kosovskih junaka, sutra (14. oktobar) u vremenu od 10:30 do 12:00 časova

Za vreme privremene zabrane autobuski saobraćaj se preusmerava na ulice Jug Bogdanovu, Dušanovu i Takovsku, ukidaju se autobuska stajališta u ulicama u kojima je određena zabrana saobraćaja.

Rešenje je doneto zbog javnih aktivnosti tokom proslave obeležavanja Dana oslobođenja grada u okviru koga se realizuje manifestacija Međunarodna manifestacija foklora veterana „Ja imam talenat“, obzirom da se u ovo vreme očekuje prisustvo većeg broja građana te se zbog toga ne može realizovati uobičajan tok saobraćaja.