Bioskop: Ponavljanje „Tafiti: Pustinjska avantura“ i to je to

Postavljeno: 15.10.2025

Na repertoaru bioskopa „Kruševac“ naredne nedelje biće prikazan samo jedan film – animirana avantura „Tafiti: Pustinjska avantura“, i to u dva termina, od 18 i 20 časova

Zbog „velikog interesovanja publike“, ovaj porodični film, koji je prikazivan i prethodne nedelje, vraća se na platno kako bi najmlađi posetioci još jednom mogli da uživaju u njegovoj priči…

Film prati mladog merkata Tafitija, koji u početku odbija prijateljstvo sa Bristlesom, svinjom iz grmlja. Kada njegovog dedu ujede zmija, Tafiti kreće u potragu za retkim cvetom koji može da mu spase život. Na tom putu otkriva pravo značenje prijateljstva i zajedništva.
Projekcije filma biće održane od 16. do 22. oktobra, a cena karte iznosi 300 dinara.

Za sve informacije o rezervacijama, posetioci mogu pozvati bioskop na broj 037/429-247 (od 9 do 15 časova) ili 037/421-208 (od 17 do 20 časova).

J.S.

Kristina Damjanović glasom očarala Mozaik salu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. oktobar 2025., 19:27
 

Vedro
11°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 63%
Vetar: 0.3 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top