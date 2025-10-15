Otvara se prva AI fabrika u Srbiji

Evropska unija će otvoriti dve „AI fabrike“ – centre za razvoj veštačke inteligencije – na Zapadnom Balkanu, i to u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Ova inicijativa deo je šireg plana Evropske komisije za jačanje saradnje sa zemljama regiona u oblasti digitalne transformacije i tehnološkog razvoja

Najavu o otvaranju novih centara iznela je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen tokom Foruma o investicijama EU–Zapadni Balkan, održanog u Tirani. Prema njenim rečima, cilj je da kompanije iz svih šest zemalja regiona dobiju pristup evropskoj infrastrukturi za veštačku inteligenciju, što će im omogućiti da razvijaju sopstvena digitalna rešenja u skladu sa evropskim standardima.

Evropa je poslednjih godina značajno napredovala u oblasti visokih tehnologija. Dok je pre deset godina imala samo jedan superkompjuter među deset najmoćnijih u svetu, danas poseduje četiri takva sistema, zahvaljujući kojima razvija napredne AI modele i inovativne tehnološke projekte.

U okviru nove mreže „AI fabrika“, koja se postepeno uspostavlja širom kontinenta, preduzeća i startapi moći će da koriste evropske resurse za treniranje i primenu modela veštačke inteligencije nove generacije. Dve fabrike u Srbiji i Severnoj Makedoniji biće svojevrsne „antene“ evropske digitalne infrastrukture, čime će Zapadni Balkan postati integralni deo evropskog tehnološkog prostora.

Pored toga, najavljeno je i da će region uskoro biti pokriven novom digitalnom infrastrukturom visoke brzine, koja će omogućiti direktnu povezanost lokalnih preduzeća sa evropskim AI centrima.

Tokom foruma u Tirani, planirano je potpisivanje deset poslovnih sporazuma, dok će se narednog dana razmatrati još 24 potencijalne investicije. Ukupna vrednost najavljenih ulaganja procenjuje se na više od četiri milijarde evra, što bi trebalo da donese snažan podsticaj privredi Zapadnog Balkana, otvaranjem novih radnih mesta i širenjem poslovanja evropskih i lokalnih kompanija u regionu.