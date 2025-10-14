Kristina Damjanović glasom očarala Mozaik salu

Povodom Dana oslobođenja grada Kruševca u Prvom i Drugom svetskom ratu sinoć je u Mozaik Sali Gradske uprave Kruševac upriličen koncert vokalne solistkinje soprana Kristine Damjanović uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Publika je bila u prilici da uživa u najlepšim pesmama srpskih kompozitora

– Ovaj koncert evocira lepe uspomene na srednjoškolske dane. Upravo ovde sam pre 12, 13 godina imala završni ispit iz solo pevanja. U Kruševcu sam završila srednju muzičku školu na odseku za solo pevanje. Nakon toga sam upisala osnovne akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Violete Pančetović Radaković na odseku za solo pevanje. Trenutno sam na završnoj godini solo studija. Pokušavam da iskombinujem studije i muzičku pedagogiju pošto radimo na privatnoj školi „Čarobna frula” na Kolarcu. Radim sa decom od druge do sedme godine. To je za mene jedno veliko iskustvo. Bila sam i profesorka solo pevanja na konzervatorijumu u Kini dve godine. Pokušavam da kombinujem studiranje i izvođaštvo zajedno sa pedagogijom. To iziskuje dosta vremena, dobar balans i organizaciju. Ono što bih istakla je da na mom izvođačkom putu najviše dominiraju koncerti, odnosno recitali – rekla je Milena.

Milena Damjanović još od studentskih dana ovenčana je brojnim nagradama i priznanjima na takmičenjima Lazar Jovanović, Nikola Cvejić i Radmila Bakočević, Srpska solo pesma kao i nagrade iz fonda Danica Mastilović i Fonda za mlade talente – Dositeja, godišnje nagrade za najbolju studentkinju na studijskom programu za Solo pevanje. Sa nagradama, akademskim obrazovanjem, usledili su i solistički koncerti, operske uloge, učešće na prestižnim festivalima u zemlji i inostranstvu, ali i interesovanje za savremenu klasičnu muziku kao i glumu.

Bila je član žirija na dva internacionalna takmičenja kineske i zapadnoevropske vokalne muzike u Kini i vokalni pedagog u okviru opere „Čarobna frula” Volfganga Amadeusa Mocarta. Odlikovana je kao jedan od izaslanika Džeđang kulture. Aktivno sarađuje sa kolegama, vokalnim umetnicima i dirigentima iz zemlje i inostranstva.

Dobitnica je 54. godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najuspešnijeg mladog umetnika u 2023. godini.

Ognjen Milićević