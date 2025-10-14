Humanitarna kampanja „Kontrola je u tvojim rukama“ i danas u BIG-u

U BIG šoping centru, juče je udruženje „Heroine“, uz podršku grada Kruševca organizovalo besplatne ultrazvučne preglede dojki za sve žene do 45 godina starosti. O tome kako protiče ova humanitarna akcija, informisali su se, tokom obilaska, gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković

Komentarišući značaj kampanje, gradonačelnik je istakao da je uloga muškaraca da apeluju na svoje supruge, majke, sestre, ćerke… da uvek nađu vremena za sebe, odnosno kontrolu svog zdravlja. „Znamo koliko su dame zauzete mnogostrukim obavezama, na poslu, u kući, porodici… One su savesnije u izvršenju svih svojih obaveza, ali baš zato često zaboravljaju na sebe. Zato je ovo izuzetno dobra prilika da u ova dva dana iskoriste priliku i besplatno se pregledaju. Prevencija je od suštinske važnosti, jer rano otkrivanje bolesti povećava šanse za izlečenje.

Kao Grad, uvek ćemo podržati ovakve akcije. Zahvaljujem organizatorima, ali i lekarima koji volonterski rade, kako bi izašli u susret svim ženama koje su se prijavile na pregled.“

Predsednica udruženja „Heroine“ Marija Lakić izjavila je da je u martu mesecu pokrenut projekat „Kontrola je u tvojim rukama“, sa ciljem pružanja besplatnog ultrazvučnog pregleda dojki. „Mi smo u Evropi drugi po učestalosti oboljenja i treba, pre svega, da motivišemo žene na pregled i ukažemo na važnost prevencije.“

Prijava za pregled vrši se na licu mesta ispred karavana koji je na parkingu BIG Kruševac centra, od 12.30 do 13. Nakon toga, pregledi započinju po redosledu prijava. Broj pregleda je ograničen, a obavljaju se 13. i 14.oktobra u periodu od 13 do 19 sati.