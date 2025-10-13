Obeležavanje 14. oktobra u Kruševcu

Kruševac će sutra, 14. oktobra, obeležiti Dan grada i hramovnu slavu Pokrov Presvete Bogorodice. Tim povodom biće organizovan niz svečanih i memorijalnih događaja, koji će podsetiti na istoriju, tradiciju i ljude koji su zadužili grad

U prepodnevnim satima predviđeno je polaganje cveća na više lokacija u gradu.

U 8:15 časova cveće će biti položeno na Spomenik palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava 1991–1999. godine na ulazu u spomen-kompleks Slobodište.

Zatim, u 8:45 časova planirano je polaganje cveća na Dečju humku na Slobodištu, a u 9:15 na Spomenik stradalima u ratovima od 1912. do 1918. godine na Fontani.

U 9:45 časova biće održan i program „Sećanje na stradale ruske vojnike u Drugom svetskom ratu“ kod Spomenika poginulim crvenoarmejcima na Rasini.

Istog dana, u 10 časova, biće upriličena svečanost povodom predaje nove kuće porodici Sremčević u Makrešanu, u ulici Svetozara Ćorovića broj 94. Kuća je izgrađena nakon što je stara izgorela u požaru, a donator je Klub privrednika Kruševac.

U 10.45 časova planiran je obilazak nove kuće borca sa Košara Gorana Milina u Dedini, u ulici Save Mrkalja broj 39, dok će u 12 časova biti održan sastanak ministra odbrane Bratislava Gašića i ambasadora Kine Nj. E. Li Minga sa privrednicima, u sali 34 zgrade Gradske uprave – Gazimestanska 1.

