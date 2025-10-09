Program proslave hramovne slave – Pokrov Presvete Bogorodice

Pokrov Presvete Bogorodice je hrišćanski praznik koji se obeležava 14. oktobra po novom kalendaru (1. oktobra po starom). Naziv „Pokrov“ simbolizuje plašt, odnosno pokrivalo koje Bogorodica pruža vernicima kao znak zaštite i milosti

Praznik podseća na događaj iz 911. godine, kada se Presveta Bogorodica ukazala vernicima u crkvi u Vlaherni, u Carigradu. Prema predanju, u ranim jutarnjim časovima, dok je trajalo bdenje, Bogorodica se pojavila iznad okupljenog naroda, obučena u zlatokrasnu porfiru, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama, držeći u rukama veliki šal kojim je simbolično pokrivala narod.

Povodom hramovne slave, u crkvi će biti organizovan bogat program.

Sutra se organizuje doček mošti Svete Petke u 17:50, a u 18 časova služiće se večernje sa akatistom. U nedelju u 17 časova biće Sveta tajna jelosvećenja.

Ponedeljak počinje svetom liturgijom u 7:30, a u 18 časova biće praznično bdenije.

Utorak, kada se obležava ovaj praznik, počeće Svetom arhijerejskom liturgijom u 8, a večernje sa akatistom u 18 časova.

Od srede do petka Sveta liturgija će se služiti od 7:30, dok će večernje sa akatistom počinjati u 18 časova. Vernici su pozvani da prisustvuju bogosluženjima i zajednički proslave zaštitu i milost Presvete Bogorodice.