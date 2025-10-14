Danas bez vode nekoliko ulica

Postavljeno: 14.10.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas od 8 do 15 časova bez vode će biti Puškinova, Jovana Dučića i Lomničke borbe, kao i selo Šanac, navode iz kruševačkog Vodovoda

Gradska toplana danas proizvodi i distribuira toplotnu energiju bez problema, ističu iz ovog javnog preduzeća.

Privremeno zatvaranje centra grada za motorni saobraćaj

