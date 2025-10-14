U okviru obeležavanja 14.oktobra, Dana oslobođenja grada, u organizaciji Kulturnog centra i Narodnog muzeja, na Slobodištu je održana likovna kolonija „Pod kapijom sunca“, deseta po redu.

Manifestaciju je zvanično otvorila pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić: – Kruševac je 14. oktobra 1944. godine ugledao svoje sunce slobode. Od tada svaka godišnjica oslobođenja je prilika da se poklonimo senama palih junaka ali i da podsetimo sebe da su vrednosti slobode, solidarnosti i zajedništva trajna obaveza svih nas. Ovde potvrđujemo da sećanje živi u svakom čoveku koji poštuje prošlost i gradi budućnost dostojnu svojih predaka.

Umetnici, članovi likovnog kluba „Dimitrije Simić“ i udruženja likovnih umetnika „Rasinijus“, na prostoru Memorijalnog centra, inspirisani prošlošću i prirodom, tradicionalno stvaraju umetnička dela koja podsećaju na vrednost slobode, ali i stradanje našeg naroda, na žrtve kojima je plaćena sloboda.

Kruševački Kulturni centar, programu oslobođenja grada, pridružio se organizacijom još jednog programa – koncertom „Snove snivam“, soprana Milene Damjanović, u pratnji pijaniste Milivoja Veljića, koji će biti održan u Mozaik sali.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs