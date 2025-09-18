Održana tribina „Porodica u fokusu – podrška kao prevencija“

U prostorijama Centra za socijalni rad održana je tribina pod nazivom „Porodica u fokusu – podrška kao prevencija“. Cilj tribine bio je prevencija disfunkcinalnosti u porodici i problema u ponašanju dece i mladih, kroz osnaživanje zaposlenih u socijalnoj zaštiti za podršku roditeljstvu

Tribinu su vodile psiholog i psihoterapeut Milica Stamenković i pedagog i psihoterapeut Suzana Gajić Jovanović.

– Ova tribina je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Porodica u fokusu“ koje Udruženje „Zdrava porodica – srećno dete“ realizuje uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Omogućili smo i svim drugim zainteresovanima iz Rasinskog okruga da budu učesnici i učesnice tribina. Krajem projekta nas očekuje još jedna tribina. Između tribina realizovaćemo aktivnosti namenjene roditeljima, radionice kroz koje ćemo raditi na osnaživanju roditelja u svojoj roditeljskoj ulozi. Ciljne grupe su roditelji i porodica. Kad radimo sa roditeljima istovremeno radimo sa decom i doprinosimo njihovom boljem razvoju, srećnijem i sigurnijem detinjstvu. Pored toga, ciljne grupe su i zaposleni u različitim institucijama u sistemu socijalne zaštite. Centar za socijalni rad je jedna od ustanova koja radi sa decom i koja brine o dobrobiti dece. Pored predstavnika socijalne zaštite, aktivnosti su namenjene i svim drugim zainteresovanim predstavnicima institucija – istakla je psiholog Suzana Gajić Jovanović.

Psiholog i psihoterapeut Milica Stamenković govorila je o cilju projekta „Porodica u fokusu“ kojeg Udruženje „Zdrava porodica – srećno dete“ sprovodi uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju:

– Cilj ovog projekta jeste osnaživanje porodice i pružanje podrške roditeljstvu kroz cikluse radionica, tribine i medijsku kampanju. Naša ideja je bila da na taj način jačamo svest o značaju roditeljstva, o tome sa čime se sve suočavaju roditelji, kako mogu da lakše prevaziđu teškoće i generalno jačanje porodice kao jedne institucije.

Prisutnima se obratila i pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić:

– Drago mi je da ste se okupili u ovako velikom broju. Želim vam puno uspeha u ovom projektu. Grad je uvek tu da vas podrži, naročito kad su u pitanju teme koje se tiču brige o našoj deci.

Projekat traje do kraja decembra, a biće realizovan kroz tribine i radionice.

O. Milićević