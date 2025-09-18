Završeni radovi na Istočnoj obilaznici!

Radovi na Istočnoj obilaznici oko Kruševca, od petlje Kruševac Istok do kružnog toka kod Latifovića su završeni

Izvedeni su sledeći radovi: podtlo, nasip, posteljica, tamponski sloj, sistem za odvodnjavanje, elektro radovi za osvetljenje, ivičnjaci, kao i svi radovi na nadvožnjaku.

U toku je tehnički prijem izvedenih radova. Puštanje u saobraćaj Istočne obilaznice oko Kruševca u planu je nakon dobijanja upotrebne dozvole o čemu će javnost blagovremeno biti obaveštena.

Ukupna vrednost radova je oko 820 miliona dinara. Izvođač radova je kruševačko preduzeće ,,Tehnogradnja”, dok je investitor i nadzor na projektu JP ,,Putevi Srbije”.

Pored toga što će rasteretiti saobraćaj, Istočna obilaznica oko Kruševca će uticati na manje zagađenje jer će se rasteretiti kako putnički, tako i teretni saobraćaj. Putnici koji kreću u pravcu Blaca, Prokuplja, Kosova i Metohije i Kopaonika moći će, sa autoputa, da se isključe na Istočnoj obilaznici. Tako neće više morati da idu preko Jasičkog puta i kroz centar grada, već na izlaz Kruševac-Istok, paralelno uz Rasinu do Vidovdanske ulice, pa preko Bulevara Nikole Pašića i ulice kneza Miloša na Bruski put.

Radovi na istočnoj obilaznici otpočeli su novembra 2023. godine.

O. M.