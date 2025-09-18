Kruševački Gerontološki centar danas slavi

Gerontološki centar Kruševac danas obeležava svoju slavu – zaštitnike Svetog Zaharija i Jelisavetu. Tim povodom u ustanovi je priređena svečana trpeza za korisnike i za najavljene goste, a obeležavanje slavlja, kako ističe direktorka centra Jelena Mijailović, pripremano je pažljivo i organizovano „kao u svakoj domaćinskoj kući“

– Sveti Zaharije i Jelisaveta su naši zaštitnici, a slava kao u svakoj domaćinskoj kući priprema se unapred i radujemo se obeležavanju za nas, naše korisnike i prijatelje ustanove ovog važnog datuma – rekla je direktorka Mijailović, naglašavajući značaj zajedništva i pažnje posvećene korisnicima u ovakvim prilikama.

U obraćanju povodom slavlja, u Centru su podsetili na poruku Srpske pravoslavne crkve, snagu vere koja prevazilazi prepreke, roditeljsku ljubav i svetost života posvećenog Bogu.

– Kao i prorok Zaharija, pozvani smo da se oslonimo na Božju promisao, kroz molitve ovim svetiteljima vernici nalaze utehu i podstrek da ustraju u veri i vrlini – navodi se u programu obeležavanja.

Direktorka Mijailović je iskoristila priliku da ukaže i na aktuelne projekte i potrebe ustanove. Godinama unazad Gerontološki centar aplicira Ministarstvu pravde za sredstva koja se dodeljuju iz oportuniteta, a sredstva dobijena ove godine usmjeriće se na neophodnu obnovu kuhinje i kuhinjskih aparata. Kako je objasnila, kuhinja, posuđe i prateći prostori su zastareli, a dnevno se priprema oko osam stotina obroka, što čini ulaganje u obnovu hitnom potrebom za kvalitet usluge.

Posebno mesto u radu Centra zauzima služba geronto-domaćica, koja je, prema rečima direktorke, najpopularnija usluga među korisnicima.

– U ovoj službi, osim žena, rade i muškarci i ona je po obimu i aktivnostima druga u Srbiji, odmah posle Beograda. Usluge gerontodomaćica namenjene su prvenstveno samačkim i staračkim domaćinstvima koja nemaju koga da pozovu za pomoć posete gerontodomaćica često su emotivne i značajne za korisnike – naglašava Mijailović.

U kontekstu društvene podrške i planova za budućnost, iz Gerontološkog centra poručuju da će se nastaviti rad na unapređenju usluga i infrastrukture kako bi se korisnicima obezbedilo bezbednije i dostojanstvenije okruženje.

Pripreme za obeležavanje skorog Međunarodnog dana starih lica, 1. oktobra, već su u toku u ustanovi.

Svečanom obeležavanju danas prisustvuju korisnici centra, zaposleni i pozvani gosti, a manifestacija je prošla u duhu zajedništva, molitve i zahvalnosti vrednostima koje, kako ističu u Gerontološkom centru Kruševac, svakodnevno nastoje da neguju u radu sa starijim sugrađanima.