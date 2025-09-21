Kraj akademske godine do 31. oktobra

Od prošlog novembra, kada je pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu izazvao studentske proteste i talas nezadovoljstva širom zemlje, sektor visokog obrazovanja u Srbiji prolazio je kroz period ozbiljnih poremećaja

Nastava je na mnogim fakultetima bila usporena ili obustavljena , rokovi pomerani, a akademska godina dovedena u pitanje, dok su se u javnosti vodile rasprave o bezbednosti, odgovornosti i uslovima u kojima se školuju mladi.

Na sastanku održanom u Vladi Srbije, u konstruktivnom dijalogu je konstatovano da će svi univerziteti uspešno realizovati nastavu i sprovesti ispitne rokove u tekućoj školskoj godini najkasnije do 31. oktobra, kao i da će nova akademska 2025/2026. godina započeti najkasnije 3. novembra u svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Takođe, postignut je dogovor o tome da se razgovori u narednom periodu intenziviraju i da se u njih neposredno uključe i predstavnici fakulteta u sastavu univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija, kako bi se obezbedilo da slične krize ubuduće budu sprečene ili brže rešene.