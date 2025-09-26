Nebojša Lapčević na međunarodnom književnom PRO-ZA Balkan festivalu

Kruševački pisac Nebojša Lapčević bio je gost na otvaranju 13. izdanja međunarodnog književnog festivala PRO-ZA Balkan, koji se održava od 21. do 23. septembra u Skoplju u prostoru Daut-pašin hamam

Lapčevićev nastup održan je u okviru programa na kojem su učestvovali i Evald Flisar, Elena Aleksijeva, Jana Bauer, Lidija Dimkovska i Hana Korneti kao i izdavači Feloušip programa iz Evrope i sveta.

Razgovor, koji su moderirali Dejan Trajkovski, Aleksandar Prokopjev i Vladimir Jankovski, fokusiran je na regionalnu književnu scenu, ulogu savremene proze na Balkanu.

Takođe, Lapčevićeva dela je predstavio i Milutin Stančić u Srpskom kulturno-informantivnom centru Spona. Podsetimo da su ranijih godina učesnici festivala bili i pisci Vladislav Bajac, Vida Ognjenović, Svetislav Basara i Vladimir Pištalo.