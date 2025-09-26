Nebojša Lapčević na međunarodnom književnom PRO-ZA Balkan festivalu

Postavljeno: 26.09.2025

Kruševački pisac Nebojša Lapčević bio je gost na otvaranju 13. izdanja međunarodnog književnog festivala PRO-ZA Balkan, koji se održava od 21. do 23. septembra u Skoplju u prostoru Daut-pašin hamam

Lapčevićev nastup održan je u okviru programa na kojem su učestvovali i Evald Flisar, Elena Aleksijeva, Jana Bauer, Lidija Dimkovska i Hana Korneti kao i izdavači Feloušip programa iz Evrope i sveta.

Razgovor, koji su moderirali Dejan Trajkovski, Aleksandar Prokopjev i Vladimir Jankovski, fokusiran je na regionalnu književnu scenu, ulogu savremene proze na Balkanu.

Takođe, Lapčevićeva dela je predstavio i Milutin Stančić u Srpskom kulturno-informantivnom centru Spona. Podsetimo da su ranijih godina učesnici festivala bili i pisci Vladislav Bajac, Vida Ognjenović, Svetislav Basara i Vladimir Pištalo.

Otvorena izložba „Zmijanjski vez – svetsko nematerijalno nasleđe”

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
26. septembar 2025., 22:12
 

Prognoza -
16°C
Apparent: 14°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 61%
Vetar: 1.2 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top