Vašar na Malu Gospojinu u Kruševcu

Na veliki praznik Malu Gospojinu na kvantaškoj pijaci danas je održan vašar koji je okupio brojne posetioce uprkos veoma toplom vremenu. Građani su bili u prilici da kupe širok asortiman proizvoda i robe. Aerodromska ulica bila je zatvorena za saobraćaj.

Sugrađani su bili u prilici da kupe odeću, obuću, alat, zavese, posteljine, ćebad, veš i čarape, zanatske proizvode, poljoprivredne proizvode, nameštaj, sadnice, cveće, baštenski materijal…

U obližnjem ugostiteljskom objektu služeno je vruće praseće pečenje, a mališani su se zabavljali vozeći se na ringišpilu.

Vašar je od davnina bio toliko važan događaj da su svi veći vašari u Srbiji evidentirani čak i u crkvenom kalendaru. Učesnici zajednice gde se dešava vašar se tog dana svečano oblače, a i raspoloženje je svečano. Kako toga dana nije dozvoljeno raditi, celom događanju daje se određena doza ozbiljnosti i društvene prihvaćenosti.

O. M.