Jedinstvo 1936 slavilo u Nišu

U premijernoj prvenstvenoj utakmici u okviru 6.kola Srpske lige Istok fudbaleri Jedinstva 1936 su na gostujućem terenu u Nišu savladali ekipu Sinđelića sa rezultatom 1:2(0:1).

Dvostruki strelac za Kruševljane je bio Mitar Radivojević u 3. i 70. minutu, dok je strelac jedinog gola za Nišlije bio Nikola Ristić u 69. minutu.

Ovom pobedom fudbaleri Jedinstva 1936 su napravili proboj ka gornjem delu tabele. Imaju 9. osvojenih bodova u dosadašnjem delu prvenstva, a u sledećem kolu koje se igra u subotu, 27. septembra, od 15h i 30 minuta dočekuju Brzi Brod iz Niša.