Jedinstvo 1936 slavilo u Nišu

Postavljeno: 20.09.2025

U premijernoj prvenstvenoj utakmici u okviru 6.kola Srpske lige Istok fudbaleri Jedinstva 1936 su na gostujućem terenu u Nišu savladali ekipu Sinđelića sa rezultatom 1:2(0:1).

Dvostruki strelac za Kruševljane je bio Mitar Radivojević u 3. i 70. minutu, dok je strelac jedinog gola za Nišlije bio Nikola Ristić u 69. minutu.

Ovom pobedom fudbaleri Jedinstva 1936 su napravili proboj ka gornjem delu tabele. Imaju 9. osvojenih bodova u dosadašnjem delu prvenstva, a u sledećem kolu koje se igra u subotu, 27. septembra, od 15h i 30 minuta dočekuju Brzi Brod iz Niša.

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. septembar 2025., 13:36
 

Vedro
28°C
Apparent: 29°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 37%
Vetar: 0.9 m/s NE
UV-Index: 5.45
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top