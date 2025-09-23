U Kruševcu obeležen Svetski dan mira

Svetski dan mira, ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija (UN), obeležava se svake godine 21. septembra, podsećajući međunarodnu zajednicu na značaj mira i pozivajući na konkretne akcije za smanjenje sukoba i nasilja

Kod Spomenika mira u Kruševcu, prigodnim programom i u prisustvu velikog broja zvanica, obeležen je ovaj važan datum. Svečanost je ujedno bila i prilika da se dodele plakete zaslužnima za promociju mira.

Plakete su uručene Gradu Kruševcu, Sektoru za vanredne situacije, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Jasika, Fondaciji „Zajedno za osmeh“, kao i Grujici Ljubisavljeviću iz Kruševca, članu Ruske akademije nauka i dobitniku zlatne plakete Ruske Federacije, poznatom promoteru grada Kruševca i glasnogovorniku kulturnih vrednosti ovog kraja. Plaketa je pripala i Klubu privrednika Kruševac.

Obeležavanje je završeno simboličnim puštanjem golubova mira i balona sa porukama mira, šaljući snažnu poruku zajedništva i nade.

Međunarodni dan mira podseća da je odgovornost svih nas da doprinesemo stvaranju sveta u kojem će poštovanje, pravda i međusobno razumevanje biti temeljni principi.