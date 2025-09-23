Veliki uspeh Palestrinih sportista na Nacionalnom takmičenju Specijalne olimpijade Srbije

Na 19. Nacionalnom takmičenju Specijalne Olimpijade Srbije, koje je održano od 18. do 21. septembra u Kragujevcu, učestvovalo je 13 gradova među kojima i Kruševac. Sportisti kluba „Palestra“ pokazali su izuzetnu spremnost i talenat, a uz podršku svojih trenera ostvarili su rezultat koji ih je svrstao među najbolje na ovom prestižnom događaju

Ekipa iz Kruševca brojala je 10 sportista i 4 trenera, a nadmetali su se u boćanju, atletici, plivanju i ženskoj inkluzivnoj odbojci. Osvojili su ukupno 12 medalja – tri zlatne, šest srebrnih i tri bronzane i time zauzeli vodeće mesto u ukupnom plasmanu. Posebno su se istakli u boćanju, gde su osvojili prvo mesto, dok su odbojkašice zauzele treću poziciju. U plivanju su takođe dominirali. Palestrina takmičarka Violeta Bisini bila je prva na 25 metara kraul i 50 metara prsno, dok je Anastasija Đorđević osvojila srebro na 25 metara prsno i bronzu na 50 metara prsno. Miloš Đokić stigao je do srebra na 100 metara kraul i bronze na 50 metara kraul, a Ruster Tairović do srebra na 25 metara kraul.

U atletici su briljirali Danijel Đokić, koji je bio drugi u bacanju kugle i treći u trčanju na 50 metara, i Darko Stojiljković, koji je osvojio drugo mesto u trčanju na 100 metara i skoku u dalj. Ovi rezultati pokazali su da kruševački sportisti mogu da pariraju najboljima u zemlji, a medalje koje donose kući još jednom potvrđuju značaj sporta u inkluziji i zajedništvu.

Kruševljani su se tako vratili sa takmičenja ponosni, sa medaljama oko vrata i velikim motivom za nove izazove. Njihov uspeh je potvrda da se predan rad, upornost i timski duh uvek isplate.