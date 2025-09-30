„Fragmenti vremena” – izložba ulične fotografije u Ćićevcu

U Narodnoj biblioteci Ćićevac će sutra u 19 časova biti svečano otvorena izložba ulične fotografije pod nazivom „Fragmenti vremena”, autora Miroslava Mira Nikolića iz Vankuvera (Kanada)

Ovo je prvi put da se u Ćićevcu organizuje izložba ulične fotografije, jednog od najpopularnijih fotografskih pravaca u poslednjih desetak godina. Postavka će publici približiti čaroliju spontanih trenutaka života uhvaćenih objektivom, sa posebnim akcentom na emocije, svakodnevicu i ljudsku neposrednost.

Posetioci će tokom prve sedmice moći da uživaju u crno-belim radovima autora, dok će druga sedmica biti posvećena fotografijama u boji. Na taj način, izložba će ponuditi dvostruko iskustvo i omogućiti da se ulična fotografija doživi u svom punom spektru.

Ulaz na izložbu je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje umetnosti, fotografije i istinskih životnih priča da se pridruže i otkriju „fragmente vremena” koje je u svom stvaralaštvu zabeležio Miroslav Miro Nikolić.

Izvor i foto: Temnić info