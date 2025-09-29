Rukometašice Napretka pobedile i u Temerinu!

Postavljeno: 29.09.2025

Rukometasice Napretka posle dve pobeda u prva dva kola zabeležile su trijumf i u 3. kolu Super lige Srbije i to na gostovanju u Temerinu – istoimenu ekipu rezultatom 25:28 (16:14)

Do polovine prvog poluvremena igralo se izjednačeno, gol za gol i rezultat je na isteku 15. minuta bio 8:8. Do kraja poluvremena domaća ekipa igra za nijansu bolje i na poluvreme odlazi sa dva gola prednosti 16:14.

U drugom poluvremenu Kruševljanke igraju agresivno i požrtvovano u obrani, a u napadu efikasno i u 52. minutu golom Olje Nikolic poravnavaju rezultat na 23:23.

Do kraja susreta rukometašice Napretka koriste svaku priliku za postizanje pogodaka i na kraju ostvaruju jos jednu veliku i značajnu pobedu rezultatom 25:28.

Sa maksimalne tri pobede i dobrim raspoloženjem očekuju narednu derbi utakmicu kada pred svojim navijačima dočekuju uvek neugodanu i nepredvidljivu ekipu Mladost iz Nove Pazove. Taj susret se igra u ponedeljak 6. oktobra. Utakmica počinje u 19h u kruševačkoj Hali sportova.

