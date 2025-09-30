Završen 8. Međunarodni dečiji pozorišni festival „Moravski cvetić“ u Trsteniku

U Trsteniku je završen osmi po redu Međunarodni dečiji pozorišni festival „Moravski cvetić“, manifestacija posvećena razvoju i podsticanju dramskog stvaralaštva za najmlađe

Tokom pet festivalskih dana publika je imala priliku da pogleda brojne predstave iz Srbije i regiona, a sala je bila ispunjena dečijom radoznalošću i smehom.

Festival je okupio veliki broj pozorišnih trupa i studija za decu i mlade, čime je potvrđeno da interesovanje za ovu vrstu umetničkog izraza raste iz godine u godinu. Trstenik je tokom trajanja festivala bio mesto susreta mladih glumaca, pedagoga i reditelja, dok je kroz salu prošlo čak 2.370 dece, što je rekord u odnosu na prethodne godine.

– Ove godine je već osmi festival po redu, a ja sam, sticajem okolnosti, uključena od samog osnivanja. Davno je bilo jasno svima nama koji se bavimo pozorištem u Trsteniku da je pozorište za decu jedno veliko, neistraženo polje koje nudi mnogo mogućnosti. Potrebno je mnogo rada i posvećenosti, ali daje šansu da se dečijim pozorištem bavimo ozbiljno. Ove godine prijavljeno je više predstava nego ikada ranije, a kroz salu je za pet dana prošlo 2.370 mališana – rekla je predsednica žirija Branislava Stefanović.

Na sceni su se smenjivali ansambli iz Jagodine, Trebinja, Požarevca, Gračanice, Surdulice i Mrkonjić Grada, donoseći raznovrsne predstave poput „Kad je džungla nek je sa muzikom“, „Čarobnjak iz Oza“, „Crvenkapa“, „Mačkin zamak“, „Egziperijeva deca – Mali princ“ i „Siromašni Romeo“. Žiri je jednoglasno odlučivao, a pobednik festivala je Kulturni centar iz Surdulice sa predstavom „Čarobnjak iz Oza“. Druga nagrada pripala je Kulturnom centru iz Trebinja za lutkarsku predstavu „Crvenkapa“.

J.S.