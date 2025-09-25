Bioskop: “Hokus pokus diplodokus” i “Izgubljeni Drim tim” od sutra na repertoaru

Na platnu bioskopa „Kruševac“ narednih 7 dana publika će moći da uživa u dve potpuno različite filmske priče, ali podjednako zanimljive i vredne pažnje. Najmlađi posetioci i njihove porodice doći će na svoje uz animirani film „Hokus pokus diplodokus“, dok će ljubitelji dokumentarnih ostvarenja imati priliku da pogledaju „Izgubljeni Drim tim“, priču koja spaja sport i istoriju na jedinstven način

„Hokus pokus diplodokus“ je animirana avantura o malom dinosaurusu čiji roditelji nestaju pod misterioznim okolnostima. On živi u stripu jednog potcenjenog umetnika, ali otkriva da ima moć da prelazi iz jednog stripa u drugi. Na tom putu sreće čarobnjaka i neobičnog naučnika, sa kojima kreće u uzbudljive dogodovštine pune humora i fantazije.

„Izgubljeni Drim tim“ je delo reditelja Jure Pavlovića. Film nas vraća u jun 1991. godine, kada se jugoslovenska košarkaška reprezentacija pripremala za Evropsko prvenstvo u Rimu. Tim koji je u to vreme bio aktuelni svetski i evropski prvak, jedna od najboljih generacija u istoriji sporta, našao se u senci raspada države i nadolazećeg rata. Samo tri dana nakon što su osvojili zlato, zemlja za koju su igrali prestala je da postoji.

Cena karte za sve projekcije je 300 dinara. Dodatne informacije i rezervacije dostupne su putem telefona bioskopa „Kruševac“: od 09 do 15 časova na broj 037/429-247 i od 17 do 20 časova na broj 037/421-208.

J.S.