FK Napredak: Raspored utakmica mlađih kategorija

U sedmom kolu Prve lige RIS kadeti Napretka u subotu (11 časova) dočekuju Radnički iz Pirota. Kruševačka ekipa je lider na tabeli, jedina sa maksimalnim učinkom – 18 bodova. Prvi pratilac je Jagodina sa 16, slede Filip Filipović sa 15, Trayal sa 13… Radnički iz Pirota je na osmoj poziciji sa osam bodova

U osmom kolu Kvalitetne lige Srbije omladinci u subotu (15 časova) gostuju u Beogradu kod IMT – a. Napredak je na 14. mestu na tabeli sa četiri boda, domaćin je treći sa 14.

U šestom kolu Prve lige RIS, grupa Sever, na Mičetovom stadionu, na programu je derbi od 11 časova. Pioniri se sastaju sa Topličaninom iz Prokuplja, sa kojim dele, zajedno sa Jagodinom, od drugog do četvrtog mesta, sa po 12 bodova. Trenutno je u vođstvu Nacional sa 13 bodova.

Dva sata kasnije na teren će petlići. Ekipa Napretka je trenutna druga sa 10 bodova, iza Sinđelića, koji ima 15. Petlići Topličanina su na devetoj poziciji, sa šest bodova.